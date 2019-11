Der Förderkreis „Synagoge in Vöhl“ e.V. pflanzt auf dem jüdischen Friedhof Weimar einen Zierapfel. Mitte: Vorsitzender Karl-Heinz Stadtler.

Weimar. Gäste aus dem Kreis Waldeck-Frankenberg haben sich am 1000-Buchen-Projekt der Lebenshilfe beteiligt.

Gedenkbaum auf dem Jüdischen Friedhof

Auf dem Jüdischen Friedhof Weimar ist im Beisein zahlreicher Gäste der 117. Baum des inklusiven Gedenk-Projektes „1000 Buchen“ gepflanzt worden. Stifter des Zierapfels ist der hessische Förderkreis „Synagoge in Vöhl“. Dessen Vorsitzender Karl-Heinz Stadtler berichtete: „In Buchenwald sind 13 Menschen aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg ums Leben gekommen. Die Gräueltaten von damals machten vor keinen Grenzen halt. Wir dürfen nicht zulassen, dass sich das Unrecht wiederholt.“ Bürgermeister Ralf Kirsten betonte, dass niemand wegschauen dürfe, wenn einzelnen Menschen oder Menschengruppen Unrecht zugefügt wird. Das Projekt „1000 Buchen“ erinnert an die Todesmärsche aus Buchenwald sowie an die Opfer des NS-Euthanasie-Programms.