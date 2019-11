Gedenkstein in Mödlareuth erinnert an friedliche Revolution

Den Mauerfall hätte es ohne die 10.000 namenlosen Beteiligten der Friedlichen Revolution in der DDR vor 30 Jahren nicht gegeben. Aus diesem Anlass lässt der Verein Deutsch-Deutsches Museum Mödlareuth am Mittwochmittag einen Gedenkstein mit Tafel aufstellen, teilte der Initiator Gerhard Morgner mit.

Allerdings wird der Gedenkstein vorerst nicht auf dem Museumsgelände, sondern auf dem Privatgrundstück des Museumsvereinsvorsitzenden Heiko Mergner stehen. Da in den nächsten Jahren ein Museumsneubau geplant ist, passt der Gedenkstein dem Museumszweckverband derzeit nicht ins Konzept, wie Gerhard Morgner aus Gesprächen mit dem Zweckverbandsvorsitzenden und Hofer Landrat Oliver Bär (CSU) weiß.

Landwirt Heiko Mergner hat die rettende Lösung

„Landwirt Heiko Mergner hatte die rettende Lösung für das Projekt eines Gedenksteins für die Wegbereiter der friedlichen Revolution“, erklärte Hartmut Weiße vom Museumsverein. Am 23. Oktober traf sich Initiator Morgner mit dem Bürgermeister der Stadt Gefell und ihrem Ortsteil Mödlareuth, Marcel Zapf (VuB), und Heiko Mergner, um letzte Details für die Überführung des Steins aus dem Natursteinwerk Theuma im sächsischen Vogtlandkreis zu besprechen.

Heiko Mergner beruhigte seinen Bürgermeister: „Der Stein steht auf meinem Boden.“ Bürgermeister Zapf: „Dagegen gibt es keine Einwände.“ Anschließend zeigte Vereinsvorsitzender Heiko Mergner Gerhard Morgner noch die beiden Stellplätze im Dorfzentrum, wo der Stein aufgestellt werden kann. Damit war der Weg frei, den Stein aus Theuma abzuholen.

Nachdem noch die vier Löcher für die Aufnahme der Gedenkplatte gebohrt worden waren, lag dieser schon im Werk in Theuma zur Abholung bereit. Mit dem Gabelstapler wurde der immerhin 500 Kilogramm schwere Stein in den Renault-Transporter geladen. Auf der Rückfahrt nach Mödlareuth fuhr Gerhard Morgner sicherheitshalber nur über die Bundes- und Landstraßen. Zwei Stunden später traf er auf dem Hof von Heiko Mergner in Mödlareuth ein. Vater Erhard Mergner lud den Stein mit einem Radlader ab – dann war der Stein in seiner neuen Heimat Mödlareuth angekommen. Der weitere Ablauf ist wie folgt geplant: Heiko Mergner wird in den nächsten Tagen den Stein auf einem der mit Gerhard Morgner abgestimmten Plätze aufstellen, so dass er am Mittwochmittag bei einer kleinen Zusammenkunft eingeweiht werden kann. Die Landräte Oliver Bär (Hof), Landrat Thomas Fügmann (CDU/Saale-Orla) und Bürgermeister Zapf sind herzlich eingeladen.

Die Initiatoren hoffen, dass US-Außenminister Michael R. Pompeo am Donnerstag bei seinem Besuch in Little Berlin, wie das einst getrennte Dorf Mödlareuth, auch am Gedenkstein vorbeikommt.

Mauer im Juni 1990 abgerissen

Nach dem Teilabriss der Mauer am 17. Juni 1990 entstand auf Initiative des Töpener und damit auch für die bayerische Seite Mödlareuths zuständigen Bürgermeisters Arnold Friedrich die Idee, eine Gedenkstätte und ein Museum in dem Ort zu errichten. Nachdem zunächst ein Arbeitskreis Museum Mödlareuth seine umfangreiche und aufwändige Arbeit bereits kurz nach der Grenzöffnung aufgenommen hatte, erfolgte am 3. September 1990 die Gründung des Vereins Deutsch-Deutsches Museum Mödlareuth e.V.