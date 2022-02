Geduld bei der Feuerwehr: Zwei Jahre lang auf die Beförderung in Kösnitz gewartet

Kösnitz. Es gab endlich wieder Beförderungen und Urkunden im Zuge Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Kösnitz.

Nachdem wegen der Pandemie-Lage alle Jahreshauptversammlungen ausfallen mussten, konnten Ende vergangener Woche bei der Freiwilligen Feuerwehr Kösnitz endlich wieder Beförderungen durchgeführt und auch Urkunden verliehen werden.

Riccardo Krause wurde hierbei zum Feuerwehrmann-Anwärter befördert. Da das Offizielle so lange nicht möglich war, konnte Toni Lindemann zum Anwärter und direkt zum Feuerwehrmann befördert werden. Ralf Vogel darf sich nun sogar Oberfeuerwehrmann nennen und Robert Wölfel Löschmeister.

Für den stellvertretenden Wehrleiter Ralf Körbs und Wehrleiter Marcel Schmidt gab es jeweils eine Urkunde für zehn Jahre Dienst in dieser Funktion – außerdem wurde Ralf Körbs im Rahmen der Versammlung zum Oberlöschmeister befördert.

Am längsten musste der Feuerwehr-Chef aber auf seine Beförderung warten. Bereits im Jahr 2022 hatte Marcel Schmidt die Voraussetzungen zum Oberbrandmeister erfüllt.

Mit Stand zum 31. Dezember 2021 bestand die Freiwillige Feuerwehr Kösnitz aus 24 Kameraden – davon waren zwei Kameraden in der Alters- und Ehrenabteilung. Da Kösnitz gerade einmal 126 Einwohner zählt, ist Schmidt mit der Mannschaftsstärke recht zufrieden. „Der Altersdurchschnitt liegt bei recht hohen 44,2 Jahren“, so der Wehrleiter am vergangenen Freitag.