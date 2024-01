Gefangener flieht aus Justizvollzugsanstalt in Südthüringen

Aus dem Gefängnis in Untermaßfeld (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) ist am Donnerstag ein Insasse geflohen.

Meiningen Die Polizei sucht seit Donnerstagmorgen einen Häftling der JVA Untermaßfeld und konzentriert sich dabei aktuell auf Meiningen.

Seit Donnerstagmorgen sucht die Polizei einen 26-jährigen Häftling, der aus der Justizvollzugsanstalt Untermaßfeld in Südthüringen geflohen ist. Dabei konzentrieren sich die Einsatzkräfte der Landespolizeiinspektion Suhl, die von der Thüringer Bereitschaftspolizei unterstützt werden, derzeit auf den Raum Meiningen und das Umfeld. Auch Spürhunde sind im Einsatz - bis zum frühen Nachmittag allerdings ohne Erfolg.

Das Fehlen des Inhaftierten am Morgen bemerkt und bestätigte sich bei einer Zählung der Gefangenen. Wie der Inhaftierte aus dem Knast fliehen konnte, das ist nach Angaben der Polizei bisher nicht abschließend geklärt. Nach Informationen dieser Zeitung könnte er auf einem LKW aus der Haftanstalt entkommen sein, der sich am Donnerstagmorgen auf dem Gelände befunden haben soll. Der Fahrer des Lasters soll an einer weiteren Haltestelle nach der JVA verdächtige Wahrnehmungen an seinem LKW gemacht und diese gemeldet haben.

Freiheitsstrafen wegen Diebstahl

Bei dem Flüchtigen handelt es sich nach Informationen dieser Zeitung um einen kosovarischen Staatsbürger, der wegen besonders schwerem Diebstahl seit Juni 2022 zwei Freiheitsstrafen - eine von sieben und eine von zehn Monaten - absitzt. Sein Haftende soll spätestens für Juni 2024 avisiert gewesen sein, falls er noch zwei Ersatzfreiheitsstrafen wegen Körperverletzung und Diebstahls absitzen muss.

Die Polizei beschreibt den Mann so: ganz kurz rasierte Haare, normale/schlanke Statur sowie möglicherweise mit einem weinroten Jogginganzug mit weißen Streifen auf der Seite, einem hellen T-Shirt und schwarzen Arbeitsschuhen bekleidet.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.