Gelände der neuen Ilmenauer Schwimmhalle nimmt Gestalt an

Die Arbeiten an der neuen Ilmenauer Schimmhalle gehen voran. Die Gestaltung des Außengeländes ist schon erkennbar. 1,5 Millionen Euro sind für Teich, Rundweg, Steg und Gastronomie-Terrasse vorgesehen. In den Neubau werden zwölf Millionen Euro investiert. Er ist 70 Meter lang, 40 Meter breit und 13,5 Meter hoch. Das Bad ist für den Breiten-, Schul- und Vereinssport vorgesehen. Bauherr ist der Ilmenauer Bäderbetrieb, der die Hälfte der Kosten an Fördermitteln bekommt. Im Herbst soll die Schwimmhalle eröffnet werden.