Gelbe Engel sind in Thüringen im Dauereinsatz

Die ADAC-Pannenhelfer und ihre Partner mussten im vergangenen Jahr seltener ausrücken als im Jahr 2018. Sie halfen durchschnittlich pro Tag 170 Mal Autofahrern in Not. Das summierte sich im Jahresverlauf laut ADAC auf insgesamt rund 57.000 Einsätze. Vor zwei Jahren waren es sogar mehr als 64.000. Allerdings gab es 2018 auch deutlich mehr Frosttage.

Im Vorjahr bereitete der Wintereinbruch am 21. Januar den Gelben Engeln den meisten Stress. Sie mussten 341 Einsätze binnen 24 Stunden bewältigen. Bei Kälte sollten Autofahrer daran denken, ihre Batterien zu schonen und Geräte wie die Scheibenheizung nur so lange eingeschaltet lassen, bis die Sicht frei ist, erklärt Cornelius Blanke, Sprecher des ADAC Hessen Thüringen. Denn streikende Batterien waren auch vergangenes Jahr der häufigste Grund dafür, dass die Helfer gerufen wurden. Immerhin musste bei 42 Prozent aller Einsätze Batterie nachgeladen oder ausgetauscht werden, um das Auto wieder flott zu bekommen. Das Durchschnittsalter der in Deutschland zugelassenen Fahrzeuge liege bei 9,5 Jahren, da müsse mit Batterieproblemen gerechnet werden, so der ADAC.

Immer wieder bereiteten aber auch der Motor und das Motormanagement sowie Karosserie, Lenkung, Bremsen, Fahrwerk, Antrieb oder Getriebe Probleme. In Thüringen übernahmen ADAC-Mitarbeiter mehr als 29.000 Einsätze. Weitere 32.000 Einsätze leisteten Vertragspartner.

Bundesweit kamen die Gelben Engel 2019 den Autofahrern rund 3,75 Millionen Mal zu Hilfe. Das sind etwa 3,4 Prozent weniger Einsätze als noch 2018. Auch in den anderen Bundesländern verursachten Batterien mit Abstand die meisten Pannen.

Bewährt habe sich die Möglichkeit, die Helfer über eine Pannenhilfe-App oder über das Internet zu rufen. Diese Möglichkeit sei vergangenes Jahr deutschlandweit mehr als 161.000 Mal genutzt worden. Praktisch an diesem Verfahren sei, dass der Nutzer neben GPS-Daten auch Angaben zum Fahrzeug und der Panne übermitteln kann.