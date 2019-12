Geld für neues Abwassersystem im Industriegebiet Nitzschka

Das Industriegebiet im Schmöllner Ortsteil Nitzschka bekommt ein modernes Abwassertrennsystem. Bisher werden Regen und Abwasser in einem sogenannten Mischwasserkanal entsorgt. Mit der Modernisierung wird das Areal an das zentrale Klärwerk in Zschernitzsch angeschlossen. Dafür müssen rund fünf Millionen Euro investiert werden. Die Stadt kann dabei auf eine 75-prozentige Förderung des Freistaates Thüringen zurückgreifen. Den Fördermittelbescheid über rund 3,7 Millionen Euro überbrachte am 20. Dezember 2019 der Chef des Thüringer Landesverwaltungsamtes, Frank Roßner.

Der alte Mischwasserkanal wird dabei auch noch genutzt und um einen neuen Kanal für das Regenwasser ergänzt. „Alles andere hätte nicht ausgereicht. Das Industriegebiet ist seit Anfang der 1990er Jahre enorm gewachsen“, so Andreas Golde, Geschäftsführer des beauftragten Ingenieurbüros für Bauwesen und Wasserwirtschaft (IBW) aus Gera. Das gesamte Industriegebiet wird abwassertechnisch in Kur genommen. Das bedeutet laut Golde auch, dass man sich mit jeder der insgesamt 21 Firmen zusammensetzen muss, um das Projekt zu realisieren. Anfang des Jahres beginnen diese Gespräche. Außerdem wird das Vorhaben in einzelne Bauabschnitte eingeteilt. Schließlich müssen die Arbeiten so koordiniert werden, dass die Betriebe weiter arbeiten können und die Logistik aufrecht erhalten bleibt.

Der Förderzeitraum ist auf drei Jahre ausgelegt. „Allerdings wollen wir die Modernisierung so schnell wie möglich umsetzen“, sagt Golde. Parallel dazu sind die Einleiter, allen voran die Feinkostwerke Burkhardt, gefordert, die Qualität ihres Abwassers zu verbessern, bevor es in das Entsorgungsnetz gelangt. „Die Firma muss vorklären, um die Einleitwerte ihres Abwassers deutlich zu verbessern. Wir sind mit dem Planer des Unternehmens im Gespräch“, so Schmöllns Bürgermeister Sven Schrade (SPD). Ergebnisse einer so genannten Plausibilitätsprüfung sollen Ende Januar vorliegen.

Im April 2017 war es zu einer folgenschweren Havarie gekommen. Verschmutztes Abwasser war vom Regenüberlaufbecken im Industriegebiet in das Bächlein Jägerfließ geraten und hatte von dort aus die Köthel verunreinigt. Das Umweltamt des Landratsamtes verhängte damals einen sofortigen Einleitstopp. Denn die Stadtwerke dürfen dort nur Niederschlagswasser ins öffentliche Gewässer einleiten. Dafür gibt es sogar noch eine Einleitgenehmigung. Nicht jedoch für das ungeklärte Abwasser, das dort ins Überlaufbecken fließt.

„Wir sind also zum Handeln verpflichtet und stehen auch unter besonderer Beobachtung nach diesem Vorfall“, verdeutlichte Schrade am 20. Dezember die Situation. Nach der Ertüchtigung des Abwasserkanals soll das jetzige Regenüberlaufbecken in ein Regenrückhaltebecken umgewandelt werden.