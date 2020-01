Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geldsegen in Birkungen für wichtige Projekte

Wenn in Birkungen zum Weihnachtmarkt geladen wird, dann können sich die Gäste sicher sein, dass sie wunderbare Stunden verleben. Schon traditionell ist dabei ein Konzert des Polizeimusikkorps. Vor und nach dem Konzert und auch am Folgetag locken jedes Jahr zahlreiche Stände für Gemütlichkeit, heiße Getränke und weihnachtliche Atmosphäre. Ausgerichtet wird er von den Vereinen im Ort, auch die Gemeinde ist involviert

Der nunmehr zehnte Weihnachtsmarkt in Birkungen liegt jetzt einige Wochen zurück. Aber der schönen Tradition folgend geht ein Teil des Erlöses an die Pfarrgemeinde. Am Samstag machten sich Vertreter der Freiwilligen Feuerwehr Birkungen und des Kirmesvereins Birkungen 1920 auf, um im Beisein des Ortsteilbürgermeisters Michael Apel an Pfarrer Karl-Josef Wagenführ die Spende zu übergeben. Sie stammt aus dem Verkauf von Getränken und Speisen an die vielen Gäste. „Wir freuen uns, dass wir unserem Kirchort Birkungen auch in diesem Jahr wieder einen Geldbetrag überreichen können, der bei der Erfüllung der vielfältigen Aufgaben sicher eine gute Verwendung finden wird“, so der Vorsitzende der Birkunger Kirmesburschen Rafael Stadermann. Pfarrer Wagenführ bedankte sich für die gute Ausrichtung des Weihnachtsmarkts und die engagierte Mithilfe der örtlichen Vereine.

Für den willkommenen Geldsegen hat er natürlich Verwendung und schon konkrete Pläne. In diesem Jahr stehen nämlich umfangreichere Restaurierungsmaßnahmen am Missionskreuz auf dem Kirchplatz, an den Grotten im Ölgarten und an einer Marienfigur an, so dass der Erlös bei der Finanzierung Verwendung finden wird und ein gutes Stück weiterhilft, schilderte Karl-Josef Wagenführ.

Getreu dem Motto „Nach dem Weihnachtsmarkt ist vor dem Weihnachtsmarkt“ ist in der Gemeinde auch schon über die 11. Auflage in diesem Jahr gesprochen worden. Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit wird er auf dem Traditionstermin bleiben und am dritten Adventswochenende stattfinden.