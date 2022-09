Gemeinsames Müllsammeln zum Cleanup-Day: Nordhäuser Sporttag mit Umweltbewusstsein

Nordhausen. Der Landkreis und die Stadt Nordhausen beteiligen sich erstmals am sogenannten "Cleanup-Day". Auch der Kreissportbund lädt am 17. September ins Gehege. Stargast ist Boxweltmeisterin Nikki Adler.

„Wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir nach der Corona-Pandemie den Sport wieder anschieben können“, sagt Patrick Börsch, Geschäftsführer des Nordhäuser Kreissportbundes (KSB). Und da man auch einen Bildungsauftrag habe, bei dem das Thema Nachhaltigkeit eine große Rolle spiele, sei man auf die Idee gekommen, einen Sporttag zu veranstalten, der mit dem World-Cleanup-Day am 17. September in Verbindung steht. „Wir wollen die jungen Sportler animieren, auch an ihre Umwelt zu denken“, erklärt Börsch weiter. So soll etwa rund um die Sportstätten Müll gesammelt werden. Als Dankeschön fürs Mitmachen winken Gutscheine.

„Die Veranstaltung am 17. September ist aber auch als Integrationsfest gedacht“, ergänzt Jonny Kleinschmidt, der Integrationsbeauftragte des KSB. Ziel sei es, allen Menschen den gleichen Zugang zum Sport zu garantieren. Beim Sporttag auf dem Gehegeplatz, der von 10 bis 17 Uhr geht, werden sich viele Nordhäuser Sportvereine mit etwa 20 Stationen vorstellen, aber auch Partnerinstitutionen des KSB mit einem Stand vertreten sein. Zum Beispiel die Kreisverwaltung mit dem Fachbereich Abfallwirtschaft. Stargast der Veranstaltung ist die mehrfache Boxweltmeisterin Nikki Adler.