Marie, Richard und Henrik (von links) hatten am Sonntag viel Spaß am gemeinsamen Gärtnern.

Gemeinschaftsgarten „Hinterm Horizont“ in Nordhausen startet in seine zweite Saison

Noch ist die Erde kalt und ziemlich feucht. Leicht lässt sie sich nicht von den Lauchwurzeln abschütteln. Trotzdem: Marie, Henrik und Richard sind freudig am Tun am vergangenen Sonntag. Der Lauch vom vorigen Jahr muss vereinzelt werden, die drei packen an den Hochbeeten gern mit an.

Es ist Saisonstart im Gemeinschaftsgarten „Hinterm Horizont“. Etwa ein Dutzend vor allem junger Leute werkelt auf dem 800 Quadratmeter großen Gelände in der Nordhäuser Elisabethstraße: Erste Samen, etwa von Pastinaken, kommen in die Erde. Zu reparieren ist das sturmgeschädigte Dach der hölzernen Bühne, auf der auch in diesem Jahr wieder der ein oder andere sich künstlerisch verwirklichen kann. An Regenrohre eines Nachbargebäudes sind zwei je 1000 Liter fassende Wasserbehälter anzuschließen. „Die hat uns eine Nordhäuser Firma gespendet“, ist Jerome Lulaj, einer der Organisatoren des 2018 gestarteten Gartenprojekts, dankbar. Voriges Jahr habe man leider auch Leitungswasser zum Gießen verwenden müssen, mangels Speicherkapazitäten. Das soll sich nun ändern. Denn jenen, die hier mittun, liegt viel an einer ökologischen Lebensweise. Lulaj ist auch für die Lebensmittelretter von „Foodsharing“ engagiert. David Köpfer, Projektmitarbeiter beim Schrankenlos-Verein, erzählt davon, dass man für die Saatgutbomben in einem Eichsfelder Ökosaatgutbetrieb eingekauft hat. Apropos: Das Saatgutkugeln-Formen war 2019 auch schon Teil eines Projekts mit Schülern der Käthe-Kollwitz-Schule, der Gemeinschaftsgarten wurde für sie quasi zum anderen Lernort. Ähnliche Projekttage auch mit anderen Schulen sollen folgen. Ideen für die nächsten Monate haben die Freunde des „urban gardening“ noch einige. So soll unter einem noch zu bauenden hölzernen Unterstand eine Bar samt Kochgelegenheit entstehen. „Hier ist Platz, um auch eigene Ideen umzusetzen. Vieles ist hier möglich, vom Schach bis zum Badminton“, sagt Lulaj. Jeder sei willkommen. Henrik Heiss (24) ist einer, der das sehr zu schätzen weiß: „Beim gemeinsamen Arbeiten ist es leicht, neue Kontakte aufzubauen.“ Dass die Gartentür inzwischen nicht mehr immer offen steht, ist schlechten Erfahrungen geschuldet. Aber Interessenten bekommen gern den Code fürs Schloss. Erreichbar ist Jerome Lulaj via E-Mail: urban-gardening-ndh@posteo.de