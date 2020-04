Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Generalprobe für Autokino am Stausee Hohenfelden

Im Ferienpark Hohenfelden öffnet am Mittwoch das erste Autokino im Weimarer Land. Veranstalter ist die BC GmbH aus Torgau, die auch das Mittelalterfest zum Zwiebelmarkt ausrichtet. Geschäftsführer Henry Bibow demonstrierte am Dienstagabend, wie sich sein Autokino „UniVary“ am Strandbad präsentieren will. Zur Premiere läuft am Mittwoch die Komödie „Das perfekte Geheimnis“. Tickets gibt es ausschließlich online (10 Euro, Kinder 6 €, zuzüglich Vorverkaufsgebühr). Sie werden bei Einfahrt an der Autoscheibe gescannt. „Die Autofahrer sind selbst für das Einhalten der Pandemieregeln verantwortlich“, betont Bibow. Wer dagegen verstößt, erhalte auch mit Ticket keinen Einlass und keine Rückerstattung.