Geologischer Schatz von Buchholz ist jetzt sichtbar und verständlich

Eine geologische Besonderheit des Südharzes ist nun wieder besser sichtbar und auch für Laien gut erklärt: der Diabas-Steinbruch bei Buchholz. Klaus George, Leiter des Natur- und Geoparks Harz, Reinhard Birle vom Thüringer Umweltministerium und Nordhausens Oberbürgermeister Kai Buchmann (von links) eröffneten am Freitag eine neue Hinweistafel für die Stelle, an der einst das mitunter als Grünstein benannte Material abgebaut wurde, um dann beim Straßenbau zum Einsatz zu kommen. Wie die am Freitag eröffnete Geopark-Stele in der Nordhäuser Parkallee soll die Tafel auf die Besonderheiten des Unesco-Geoparks hinweisen, der immerhin der zweitgrößte weltweit ist. Der OB freute sich besonders, dass die Schilder auch in Englisch beschriftet sind und so Touristen anderer Länder informieren.