Geschenkbox für Weihnachten mit Produkten aus Nordhausen

Nordhausen. Stadtinformation am Nordhäuser Rathaus bietet einen regionalen Geschenkkarton, der individuell befüllt werden kann.

Wer noch kein passendes Geschenk zu Weihnachten hat, für den bietet die Stadtinformation am Nordhäuser Rathaus ab sofort wieder einen ganz besonderen Service an, berichtet Ilona Bergmann, Sprecherin der Nordhäuser Stadtverwaltung. In einem ansprechenden Geschenkkarton könne man sich hier individuelle Geschenke mit weihnachtlichen regionalen Produkten zusammenstellen lassen. „So können je nach Wunsch Honig, Seife, Nordhäuser Glühwein-Tassen, Tee, Kaffee oder weihnachtliche Spezialitäten aus der Traditionsbrennerei als Inhalt für die Box gewählt werden“, schildert Bergmann. Aber auch fertige Geschenkboxen seien je nach Inhalt für 15 bis 30 Euro erhältlich.