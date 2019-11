Kaum fallen die ersten Blätter von den Bäumen, beginnt die alljährliche Suche nach passenden und originellen Weihnachtsgeschenken. Bereits im Herbst gibt es Angebote und Tipps, um das Richtige für die Lieben zu finden.

Die Bescherung unter dem Weihnachtsbaum offenbart, wie gut wir die Wünsche von Familie, Partner und Freunden kennen. Der große Andrang in den Geschäften und in Kaufhäusern zum obligatorischen Umtauschen nach dem Fest zeigt auf, wie sinnlos Präsente oft gekauft werden. Daher wird die Geschenksuche von Vielen als große Verantwortung und somit Stress empfunden. Doch auf das Schenken sollte man sich genauso freuen wie auf die Festtage! Schwelgen Sie in den schönen Auslagen der Geschäfte, genießen Sie die Adventsstimmung in vollen Zügen und nehmen Sie sich Zeit für ausgiebiges Bummeln. Dann wird Ihnen garantiert das eine oder andere für Ihre Lieben ins Auge fallen. Um etwas Passendes für jeden zu finden, muss man nur zurückgehen auf den eigentlichen Sinn des Schenkens: Womit kann ich dem anderen eine Freude machen? Lassen Sie das Jahr Revue passieren! Wann war die beste Freundin eigentlich zum letzten Mal im Theater oder auch im Kino? Kinokarten kann man mittlerweile im Internet bestellen und aufladen lassen, sodass der Beschenkte freie Filmauswahl hat. Wann haben sich die Eltern eigentlich etwas richtig Schönes gegönnt? Ein Gutschein für ein Dinner zu zweit ist eine ebenso gute Idee wie ein Brunch oder ein Sektfrühstück in einem beliebten Bistro. Wo war der Partner beim Stadtbummel mal länger vor einem Schaufenster stehen geblieben und hat sehnsüchtig die Auslage studiert? Merken Sie sich genau, was Begeisterung hervorruft und die Augen aufleuchten lässt! Bei Kindern ist es wesentlich einfacher, denn sie sollen Wunschlisten schreiben, die freilich nur mit schön gemalten Bildern oder Basteleien akzeptiert werden. Besonders gut kommt Ihr Geschenk an, wenn Sie es liebevoll verpacken. Die Kleinen lieben es, wenn die Geschenke in ihren Lieblingsfarben verpackt sind, mit möglichst viel Glitzer auf dem Papier und funkelnden Bändern!

Kennt man die Wünsche von Freunden oder Bekannten nicht so genau, sollte man auf jeden Fall etwas Originelles schenken. Erkundigen Sie sich diskret nach den Interessen und stöbern Sie nach Kleinigkeiten. Mittlerweile gibt es zu fast jedem Hobby Kleidung und Accessoires mit entsprechenden Motiven. Denken sie auch an Details wie Geschenkpapier, das mit passenden Motiven bedruckt ist, etwa Hirsch oder Elch für Naturfans oder Flugzeuge, um das Reise-Necessaire einzuwickeln. In Geschenkläden gibt es eine riesige Auswahl an Kleinigkeiten, mit denen Sie Ihre Päckchen aufwerten und dekorieren können, wie Schlüsselanhänger, Magnetpins, Radiergummis, Etuis oder kleine Schatzkistchen zum Einpacken.

Sie werden sehen: Die Auswahl macht richtig Vorfreude auf das Fest. Natürlich sollte man mit den Einkaufstouren auch Besuche des Weihnachtsmarktes verbinden, um das Ambiente richtig auszukosten – und zur Belohnung!

