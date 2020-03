Geschichte zum Mitnehmen

Give-away, auch Giveaway, steht als im Neutrum zu gebrauchendes Substantiv sogar im Duden. Aus dem Englischen oder Amerikanischen entlehnt steht es für – oft eher wertlose Dinge. Werbegeschenke, die Besuchern einfach so mitgegeben werden. Vor allem auf Messen sind sie begehrt. So mancher stopft sich ganze Stoffbeutel damit voll.

Was man schwarz auf weiß besitzt ...

Die Give-aways beim „Tag der Archive“ dagegen waren eines ganz gewiss nicht: wertlos nämlich. Im Gegenteil, für so manchen der erstaunlich vielen Besucher stellen sie einen richtigen Schatz dar. „Gebt ihr das jetzt wirklich einfach so ab“, wollte zum Beispiel der Bachraer Heimatfreund Hartmut Lange von Archivleiter Dr. Thomas Hildebrandt wissen und deutete auf die auf einem umlagerten Tisch im Eingangsbereich ausgebreiteten Broschüren und Heftchen, teilweise alt, manche mit auf- oder eingeklebtem Erscheinungsdatum oder Archivierungshinweis. „Wir brauchen nicht alles zehnmal“, antwortete Hildebrandt. In Zeiten fortschreitender Digitalisierung der Bestände kann man es sich leisten, Doubletten abzugeben. Für einige Heimatfreunde schien das am Samstagvormittag wie ein zweites Weihnachten zu sein. Sie nahmen die Gratisexemplare gern mit – ohne zu hamstern. Immer nur je ein Exemplar. Für die eigene Sammlung. Auch Erich Reiche aus Buttstädt griff zu. Für ihn ist der Gang ins Stadtarchiv am „Tag der Archive“ ein Pflichttermin. Alle zwei Jahre gilt das – erkennbar – für die große Familie der Ortschronisten und heimatgeschichtlich Interessierten.

Käuflich erworben werden konnte die neueste Ausgabe des Heimatheftes.

Einblicke in die Entwicklung von Postwesen und Nachrichtenübermittlung

Die von Hildebrandt und den Mitarbeiterinnen zum deutschlandweiten Thema „Von der Depesche bis zum Tweet“ vorbereitete Ausstellung mit „Einblicken in die Postgeschichte des Landkreises“ – getragen vor allem durch Exponate aus Buttstädt und Weißensee – bot Überraschendes. „Es wiederholt sich doch einiges in der Geschichte“, verdeutlichte Hildebrandt und zeigte Dokumente, die belegten, dass das erste Postgebäude im Kreis, 1888 in Buttstädt eröffnet, von einer Postbau-Gesellschaft errichtet und dann von der Post angemietet wurde. Die Postgeschichte in der Region reicht aber viel weiter zurück. Weißensee wird schon 1624 als Station der Taxisschen Botenpost zwischen Leipzig und Frankfurt am Main erwähnt.

100 Jahre alte verblasste Miniaturen geschärft und groß aufgezogen

Um die Ecke hatten auch das Sömmerdaer Stadtarchiv und das Schaudepot geöffnet. Leiter Dr. Ulf Molzahn führte Besucher ohne große Umschweife direkt zu den für ihn beeindruckendsten Exponaten. Von Fotograf Dirk Wächter digitalisierte und aufbereitete sowie nun eigens für die Sonderöffnung großformatig präsentierte Fotografien der Märzereignisse (Kapp-Putsch) von 1919 bis 1921. Nach 100 Jahren sind durch die Bearbeitung bisher nur schemenhaft erahnbare Details jetzt gestochen scharf – vor allem viele Gesichter. Das macht Geschichte lebendig, persönlich. „Das ist eine Sensation“, sagt Molzahn. Und eine Seltenheit. Im Stadtarchiv werden ganze 9 Aufnahmen aufbewahrt. Nicht alle zeigen Sömmerdaer Geschichtsmomente. Einzelne davon stammen auch aus Kindelbrück und Sachsenburg.