Etwa 300 Getränkekisten liegen in Wipperdorf auf der Straße.

Getränkelieferant verliert 300 Kisten in Wipperdorf

Wipperdorf. Einen solchen Einsatz erleben Feuerwehren und Polizei im Kreis Nordhausen nicht alle Tage.

In Wipperdorf verlor am Mittwochnachmittag ein Getränkelieferant zahlreiche Kisten. Diese waren überwiegend mit Apfelschorle befüllt. Die Kisten fielen vom Anhänger, da sich die Ladungsklappe in einer Kurve plötzlich öffnete, berichtet die Nordthüringer Landespolizeiinspektion. Etwa 300 Kisten verteilten sich auf der Straße und dem angrenzenden Gehweg. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 3000 Euro. Die Feuerwehr räumte auf und reinigte die Straße.