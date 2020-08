Getränkespende für die Feuerwehr Bad Tennstedt

Über eine Getränkespende freut sich die Feuerwehr Bad Tennstedt. Ein ortsansässiger Supermarkt übergab kürzlich eine komplette Palette. Das sind 250 Flaschen, also 375 Liter Wasser. Laut stellvertretendem Wehrleiter Steven Helbing war der Anlass die derzeitige Hitze und die Brände der vergangenen Wochen. Die Wehr hatte mehrfach Flächenbrände eindämmen müssen. In einem Fall war eine Strohballenpresse in Brand geraten. Trockenheit und Wind sorgten dafür, dass sich die Flammen schnell ausbreiteten.