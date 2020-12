Gewerkschaft der Lebensmittelbranche fordert in Nordhausen höhere Löhne

Sie sorgen dafür, dass Lebensmittel in der Krise nicht knapp werden: die Beschäftigten in der Ernährungsindustrie.

Mehr Geld für Ernährer: Die Löhne der 420 Menschen, die im Kreis Nordhausen in der Lebensmittelbranche arbeiten, sollen im neuen Jahr deutlich steigen. Das fordert die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG). „Wer Obst und Gemüse verarbeitet, Nudeln herstellt oder Getränke abfüllt, macht gerade in Pandemiezeiten einen unverzichtbaren Job. Dafür sollen die Beschäftigten eine faire Anerkennung bekommen“, sagt Jens Löbel, Geschäftsführer der NGG in Thüringen.

Seit Beginn der Coronakrise gelte die Ernährungsindustrie offiziell als systemrelevant. Die Arbeitsbelastung habe nach Beobachtung der Gewerkschaft deutlich zugenommen. „Ob beim Backwarenhersteller oder beim Produzenten von Tiefkühlkost – Überstunden und Extra-Schichten sind in vielen Werken seit Monaten an der Tagesordnung, um die Grundversorgung an Lebensmitteln sicherzustellen. Ohne den Einsatz der Beschäftigten gäbe es längst wieder leere Supermarktregale“, betont Löbel. Für sie fordert die NGG je nach Betrieb und Wirtschaftslage Lohnerhöhungen zwischen 3,5 und 5,5 Prozent. Die Löhne im Kreis Nordhausen müssten endlich den Verdiensten in den vergleichbaren Betrieben Westdeutschlands angepasst werden.