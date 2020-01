Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gewinne nicht abgeholt: Preise warten in Nordhausen

Der 1. Nordhäuser Benefiz-Adventskalender 2019 ist Geschichte – noch immer aber wurden einige Preise in der Stadtbibliothek noch nicht abgeholt, heißt es aus der Stadtverwaltung. Nachholen kann man dies bis 31. Januar, 18 Uhr. Wichtig ist, die Kalendernummer mitzubringen, die links unten auf dem Kalender zu finden ist. Alle gemeinnützigen Vereine aus der Region können sich ebenfalls bis zum 31. Januar mit einer formlosen Kurzbeschreibung ihrer Tätigkeiten und aktuellen Projekte für die Teilnahme an der Auslobung einer Spende aus den Gesamteinnahmen bewerben. Dies ist per E-Mail möglich unter kalender@rotary-nordhausen.de oder per Post. Die Auswahl der Vereine behält sich der Nordhäuser Rotary-Club vor.