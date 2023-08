Giraffen-Ehrenpatenschaft für Per Mertesacker

Andreas Casdorff (l), Geschäftsführer vom Erlebnis-Zoo Hannover, und Per Mertesacker, ehemaliger Fußballnationalspieler, stehen am Rand eines Geheges mit Rothschild-Giraffen.

Hannover Der ehemalige Fußball-Nationalspieler engagiert sich mit seiner Stiftung unter anderem für Artenschutz. Doch das ist längst noch nicht alles.

Der Ex-Fußball-Nationalspieler Per Mertesacker hat eine Ehrenpatenschaft für Giraffen übernommen. Der Zoo Hannover verlieh der Per Mertesacker Stiftung am Samstag die Patenschaft für die Rothschild-Giraffen. Seit Jahren unterstützen sich der Park und die Stiftung in den Themen Integration und Lernförderung, Umwelt- und Artenschutz - für die Zukunft der Kinder, wie der Zoo mitteilte.

Der ehemalige Profi-Fußballer von Hannover 96 und Werder Bremen engagiert sich für die soziale Integration von Kindern in der Region Hannover. Seine Aufmerksamkeit gilt Heranwachsenden aus sozial schwach gestellten Familien, mit einer Lernschwäche oder Migrationshintergrund. Es werden Ausfahrten organisiert, zudem bekommen Kinder individuelle Betreuung.