Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gleich 15 Tickets fürs Landesfinale

Dieses Ergebnis überraschte selbst den erfahrenen Heiko Bauer. Der Physiklehrer am Schillergymnasium, der in der Region die Physikolympiade koordiniert, darf in diesem Jahr gleich 15 Schüler aus Weimar und dem Weimarer Land und damit so viele wie noch nie zum Landesfinale des Wettbewerbs schicken, das am 26. März in Ilmenau ausgetragen wird. In den vergangenen Jahren waren es stets zwischen vier und sieben Vertreter aus der Region, die den Sprung zur Landesolympiade schafften.

An der ersten Stufe der diesjährigen Physikolympiade auf Schulebene hatten 400 Schüler teilgenommen. In Stufe 2 maßen sich die besten 58 jungen Physiker aus Stadt und Kreis am 6. Februar am Schillergymnasium. Immerhin 26 von ihnen kamen in die Preiskategorien und wurden nun am Dienstag im Festsaal des Interims-Rathauses am Herderplatz ausgezeichnet.

Besonders bemerkenswert: Im Regionalwettbewerb der Siebt- bis Zwölftklässler lösten diesmal Vertreter jeder Altersstufe das Ticket zur Landesolympiade.

Klassenstufe 7

Zweite Preise: Philipp Emmanuel Hörsch, Ludwig Lehmann (beide Schillergymnasium Weimar), Anerkennungen: Kilian Bauer, Leonard Koch (beide Goethegymnasium Weimar), Leander Heydenreich, Cay Wetzig, Jessica Krake (alle Schiller)

Klassenstufe 8

Erster Preis: Lorenz Osburg (Schiller), Dritter Preis: Jan Vogt (Marie-Curie-Gymnasium Bad Berka), Anerkennungen: Paul Goldammer, Mohammad Alkam (beide Schiller)

Klassenstufe 9

Erster Preis: Johannes Valk (Schiller), Dritte Preise: Georg Linne, Justus Morgenthal, Lucia Fehlhaber (alle Schiller), Anerkennung: Jakob Hörsch (Schiller)

Klassenstufe 10

Erster Preis: Martin Linne (Schiller), Zweiter Preis: Leander Klahn (Jenaplan-Gemeinschaftsschule)

Klassenstufe 11

Zweite Preise: Jessica Schmidt (Feiningergymnasium Mellingen), Martin Knapp, Martin Van Empel (beide Schiller), Dritter Preis: Lasse Ohlow (Schiller), Anerkennungen: Andreas Dimler (Schiller), Måns Albin Erik Lundström (Jenaplan)

Klassenstufe 12

Zweiter Preis: Loris Könitzer (Schiller), Dritter Preis: Lukas Möller (Schiller)