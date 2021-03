Der Theaterschauspieler Götz Schweighöfer starb am Sonntag im Alter von 61 Jahren.

Bautzen Der Schauspieler Götz Schweighöfer verstarb am Sonntag nach schwerer Krankheit. Er stammte aus einer traditionsreichen Theaterfamilie.

Der zuletzt freischaffende Theaterschauspieler Götz Schweighöfer ist am Sonntag nach schwerer Krankheit im Alter von 61 Jahren gestorben. Das Deutsch-Sorbische Volkstheater Bauzen, bei dem Schweighöfer zuletzt tätig war, veröffentlichte die Nachricht über den Tod des Schauspielers auf am Montag auf seiner Website.

Schweighöfer kommt aus einer Theaterfamilie mit langer Tradition: Schon sein Vater war Intendant und Regisseur an verschiedenen Theatern, auch Schweighöfers Brüder arbeiten als Schauspieler. Zur größten Berühmtheit hat es allerdings Götz Schweighöfers Neffe gebracht: Matthias Schweighöfer zählt zu den bekanntesten deutschen Filmschauspielern.

Schweighöfer übernahm in Bautzen verschiedenste Rollen

Wie das Deutsch-Sorbische Volkstheater Bautzen schreibt, war Götz Schweighöfer ein Schauspieler mit einer großen Bandbreite an Rollen - "vom Klassiker bis zur Boulevardkomödie". Unter anderem spielte er den schwarzen Müller in der Theaterumsetzung von Otfried Preußlers Roman "Krabat" und die Hauptrolle in "Ritter Runkel".

Götz Schweighöfer war ein beliebter Teil des Bautzener Ensembles. Unter dem Facebook-Post des Theaters kondolierten Teile des Publikums mit teils emotionalen Nachrichten. Und auch dem Ensemble selbst wird der Schauspieler fehlen - es verliert einen "charaktervollen Darsteller, humorvollen Mensch, der mit künstlerischer Hingabe und schauspielerischem Talent" das Publikum auf der Bühne begeisterte. (mit dpa)

