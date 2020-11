Wanderhof, Kinder- und Babyhof, Pferdehof – mit diesen Titeln kann sich die Pension und Landhaus „Zum Ross“ in Witterda schon schmücken. Ende August ist auch noch die Goldmedaille für den „Ferienhof des Jahres 2020“, die von der Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) verliehen wird, dazugekommen.

Den Ferienhof betreibt Familie Göbel seit 1993. Anfangs, erzählt Angelika Göbel, seien nur Monteure gekommen, die eine günstige und gut gelegene Unterkunft gesucht hätten. Damals habe es noch kein Freizeitangebot gegeben. Das sollte sich ändern. Nach und nach wollten auch Familien ihre Ferien auf dem Hof verbringen.

Aus dem Bauernhoferlebnis erarbeitete die gelernte Hauswirtschaftsmeisterin nach und nach ein Konzept, das Kindern auf pädagogische Art das Landleben, Landwirtschaft und die Natur näherbringen soll. Für dieses Konzept zeichnet die DLG den Hof nun aus.

Unterstützung gesucht für die Bereiche Forst und Landwirtschaft

„Auf dem Ferienhof Pension und Landhaus ‚Zum Ross‘ können vor allem Familien mit Kindern unkomplizierten Landurlaub erleben. Die unterschiedlichen Tiere, die Lage und die vielseitigen Möglichkeiten auf dem Hof bieten die besten Voraussetzungen für spannende Abenteuer, urteilte die achtköpfige Jury der DLG, insgesamt zehn Höfe wurden in ganz Deutschland ausgezeichnet, der Hof „Zum Ross“ ist der einzige in Thüringen.

Die zahlreichen Tiere, wie hier die Ziegen, gehören zum pädagogischen Konzept für die Kinder. Foto: Peter Hansen

Enten schnattern auf dem 10.000 Quadratmeter großen Hof, Ziegen meckern, ein Hahn kräht und die Ponys und Pferde schnauben in ihren Boxen. Die vielen Tiere machen einen Teil des pädagogischen Konzepts für Kinder auf dem Hof aus, erklärt Angelika Göbel. Bei ihrem Sohn Tino, der sich mit seinem Vater Achim um die Tiere kümmert, können Kinder das Pony-Diplom und den Pony-Führerschein machen. Sie lernen die Sprache der Tiere, was es bedeutet, wenn das Pferd die Ohren nach hinten legt zum Beispiel.

Für andere Bereiche, die Natur und Landwirtschaft betreffen, hat sich Angelika Göbel Hilfe in der Umgebung gesucht: Der Förster macht Waldspaziergänge, Ornithologen aus Großfahner erklären bei Vogelstimmenwanderungen, Mitarbeiter des Witterdaer Landwirtschaftsbetriebs „Agrar“ zeigen die Funktion von Landmaschinen.

Die Kommission der DLG sei auf den Hof gekommen und habe sich alles genau angeguckt, die fünf Ferienwohnungen und elf Gästezimmer unter die Lupe genommen, Arbeitsmaterialien für die pädagogischen Natur-Workshops überprüft, erzählt Angelika Göbel.

Die Prämierung bringt auchVerpflichtungen mit sich

„Ich hab festgestellt, dass die Kinder glücklich sind, wenn sie hier in der Natur sind“, sagt die 62-Jährige. Und so habe sie mit den Workshops und den Tieren ein Paradies für Kinder aufgebaut, in dem sie sich entfalten können. Familien kommen für ihre Ferien, aber auch Schulklassen und Krabbelgruppen mit Tagesmüttern nutzen die Angebote.

Der Ferienhof hat eine Menge zu bieten für seine kleinen wie großen Gäste. Das wurde nun erneut anerkannt. Foto: Peter Hansen

Die Auszeichnung zum Ferienhof des Jahres, um die sich Familie Göbel mit ihrem Hof beworben hatte, sei eine Anerkennung für die Leistung der vergangenen Jahrzehnte, immer den Blick in die Zukunft zu richten, die Angebote konkurrenzfähig zu halten, sagt Nadine Göbel, die Tochter.

Mit der Prämierung aber kommen auch Verpflichtungen, eine moderne Homepage einzurichten, zum Beispiel. Die Arbeit, die der Erfolg bei den Gästen mit sich bringt, schafft die Familie, die sich fast ausschließlich allein um Haus und Hof kümmert, kaum mehr. Seit dem 30. Oktober ist der Betrieb auch anerkannt als Einsatzstelle für ein Freiwilliges Ökologisches Jahr und hofft so auf Unterstützung.