Gotha. Die Anlage an der Gabelsbergerstraße erhält einen Feuerlöschzug. Die Berufsfeuerwehr will den Zaun reparieren.

Gotha sperrt Spiel und Bolzplätze

Die Sorge um Ansteckung mit dem Corona-Virus greift nun auch auf öffentliche Spiel- und Bolzplätze in der Stadt Gotha über. Wegen der aktuellen Pandemie-Lage sind sie bis auf Weiteres geschlossen, teilt die Stadtverwaltung mit.

Gleichzeitig geht die Planung auch über die jetzige Krisenlage hinaus. Die Sanierung des Platzes an der Gabelsbergerstraße steht an. Vor einigen Jahren musste die dortige Spielanlage abgebaut werden. Eine weitere Reparatur war nicht mehr möglich. Vergangenes Jahr hatte die Stadt Geld für neues Spielgerät in ihren Haushaltsplan ein gestellt. Nach der mehrere Monate andauernden Lieferzeit für das Gerät könne der Einbau ab 23. März beginnen, kündigt Stadtpressereferent Maik Märtin an.

Ein Feuerwehrlöschzug mit Spielmöglichkeiten wie Sandaufzug, Rutsche und Kletterwand werde errichtet. Hierfür sei der Umbau der vorhandenen Schaukel erforderlich. Weiterhin werde die marode Sandkiste durch eine neue ersetzt. Den Zaun um den Spielplatz will die Berufsfeuerwehr Gotha reparieren und passend rot streichen. Das Material stelle das Gartenamt zur Verfügung.

Die Stadt Gotha investiert in den Spielplatz Gabelsbergerstraße 35.300 Euro. Bis der neu angesäte Rasen anwachsen ist, bleibe die Anlage gesperrt.