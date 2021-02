Gothaer Friseur klagt beim Oberverwaltungsgericht auf Wiedereröffnung seines Geschäftes

Wegen des Lockdowns in der Corona-Pandemie musste André Amberg seinen Friseursalon am 16. Dezember 2020 schließen. Jetzt klagt der Inhaber auf Wiedereröffnung seines Geschäftes beim Oberverwaltungsgericht Weimar.

Gotha. André Amberg führt in Gotha in vierter Generation einen Friseursalon. Mit Berufskollegen will er auch ein Zeichen gegen Schwarzarbeit setzen.

André Amberg führt in Gotha in vierter Generation einen Friseursalon. In wenigen Wochen, am 1. April, feiert die Firma, die in der Pfortenstraße ansässig ist, ihr 125-jähriges Jubiläum. Doch nach Feiern ist dem Inhaber momentan überhaupt nicht zumute. Denn wegen des Lockdowns in der Corona-Pandemie hat auch dieser Friseursalon seit dem 16. Dezember erneut geschlossen. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog