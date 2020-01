Blick hinter den Bauzaun an Weimars großer Innenstadt-Baustelle.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Graffiti-Projekt für Weimars langen Bauzaun

Weil sich die Bauzeit für das neue Hotel in der Schillerstraße 13/15 noch bis ins kommende Jahr hinziehen soll, will die Stadtverwaltung jetzt zumindest den Anblick des Bauzauns aufbessern. Das Familienamt bereitet deshalb ein Graffiti-Projekt für junge Weimarer vor.

Vor der Sprühkunst von Kindern und Jugendlichen, so die Hoffnung der Stadtväter und -mütter, haben selbst nächtliche Schmierfinken Respekt. Andere diskutierte Alternativen wurden dagegen verworfen. So verbiete beispielsweise die Werbesatzung kommerzielle Werbung auch am Bauzaun, hieß es im Rathaus.

„Bis zur Fertigstellung 2021 ist es noch lange hin“, sagt Oberbürgermeister Peter Kleine. „Da lohnt sich ein solches Projekt durchaus.“ Über die jüngsten Schmierereien an historischen Gebäuden in der Stadt habe er sich dagegen sehr geärgert. Da jedoch Verdächtige gefasst werden konnten, hoffe er nun auf den Rechtsstaat.