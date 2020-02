Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In Decke eingewickelter Kadaver im Weimarer Land illegal entsorgt

Um einen ungewöhnlichen Fund mussten sich in dieser Woche das Ordnungsamt der Gemeinde Grammetal und der Amtstierarzt des Weimarer Landes kümmern: Ein Jäger stieß zwischen Ottstedt am Berge und Hottelstedt, am östlichen Waldrand der „Ollendorfer Tannen“, auf einen illegal dort abgelegten und in eine Ikea-Decke eingewickelten Hundekadaver. Das große Tier (Schulterhöhe rund 70 Zentimeter) muss von seinem Besitzer zumindest über die letzten Meter dorthin getragen worden sein - der Jäger sah keine Reifenspuren.