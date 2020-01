Großereignis für das kleine Großtöpfer

Nicht nur die Radwegekirche „Der gute Hirte“ in Großtöpfer soll Ausflüglern im neuen Jahr wieder ein guter Gastgeber und Ort zum Innehalten sein. Mit ihrer 825-Jahr-Feier vom 12. bis 21. Juni laden die rund 130 Einwohner des kleinen Dorfes am südlichen Zipfel des Eichsfeldes zu einem Großereignis ein. Die Vorbereitungen dazu sind in dem Geismarer Ortsteil bereits in vollem Gange, versichert Bürgermeister Martin Kozber (CDU). Auch durch die evangelische Pfarrei wird entsprechend gewirbelt.

Für den Verein für Eichsfeldische Heimatkunde beispielsweise gestalten Adrian Volkmar und Gudrun Dießner am 13. Juni sogar eine Sonderführung durch Großtöpfer. Immerhin hat das Dorf neben der 1771 neu eingeweihten evangelischen Kirche auch noch die 1901/02 erbaute katholische Kirche „St. Aloysius“. Ins Licht der Geschichte trat Großtöpfer im Jahr 1195 in einer Urkunde von Papst Coelestin III., als dieser dem Kloster Germerode im benachbarten Hessen dessen Besitzungen, darunter auch in „Thoffer“ (Töpfer), bestätigte. Der entscheidende Zusatz „Groß-“ tritt erst ab dem 19. Jahrhundert auf.

Auch der 180-Seelen-Ort Bischhagen hat in diesem Jahr einen Grund zum Feiern, wie der Heimatforscher Edgar Rademacher (Hüpstedt) erinnert. Denn in den „Wüstungen des Eichsfeldes“ teilt Levin von Wintzingeroda-Knorr einen Vorgang aus dem Jahre 1445 um den Zehnten zu Bischhagen mit, wodurch der Ort seine erste urkundliche Erwähnung vor nunmehr 575 Jahren findet. Das Dorf gehört seit 1. Januar 1991 der Gemeinde Hohes Kreuz an.

Als dritter Jubiläumsort in diesem Jahr im Landkreis Eichsfeld darf Werningerode auf 525 Jahre Geschichte zurückblicken. Seine urkundliche Ersterwähnung findet der Ort aus der früheren Grafschaft Hohnstein in einem Archidiakonatsregister aus dem Jahre 1495. Andere Quellen wollen die erste Erwähnung bereits auf 1287 datieren. Im Jahr 1950 wurden Werningerode und Epschenrode zusammengeschlossen und dem Kreis Worbis zugeordnet. Das 357-Seelen-Dorf innerhalb der heutigen Landgemeinde Sonnenstein wird immer wieder mit der Touristenstadt Wernigerode verwechselt. Für Verwirrung in Navigationssystemen sorgt nämlich das zusätzliche beziehungsweise fehlende „n“ im Ortsnamen.