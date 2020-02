Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Groupies für Beatles-Musical in Erfurter Messehalle gesucht

Das „All you need is love!“-Musical gastiert am 14. April in Erfurt. Während für die Show bereits alles vorbereitet ist, fehlt für den Auftritt in der Landeshauptstadt noch ein Schmankerl: Gesucht werden kreischende Frauen, die in einigen Szenen den Hype um die „Beatlemania“ noch authentischer rüberbringen sollen.

Ein Auftritt der Beatles wurde stets begleitet von ekstatischen Mädchen. Diese sollen nun auch in Erfurt auf der Bühne kreischen und schreien. Foto: Concertbüro Zahlmann

Die Pilzköpfe Paul, Ringo, George und John kommen in diesem Fall nicht aus Liverpool, sondern aus Las Vegas und sehen ihren Vorbildern verblüffend ähnlich. Um neben der Musik nun auch den typischen Sound kreischender Mädels nachzuahmen, sind die Veranstalter auf der Suche nach sechs bis zehn jungen Frauen im Alter zwischen 16 und 23 Jahren. Sie haben im ersten Teil vor der Pause bei den Songs „She Loves You“/ „I Want to Hold Your Hand“ und im zweiten Teil bei dem Song „All You Need is Love“ ihren Auftritt.

Die Kostüme werden gestellt (1. Teil: 60er-Jahre-Outfit; 2. Teil: Hippie-Look). Schuhe müssten selbst mitgebracht werden.

Nach zwei Jahren Pause wird Erfurt also wieder in die 60er-Jahre zurückversetzt - wer mit dabei sein möchte, schreibt bitte eine Mail an info@messe-erfurt.de. Darin enthalten sollten sein:

Foto

Adresse

E-Mail

Telefonnummer

Konfektionsgröße

Außerdem sollten weibliche Fab-Fans kurz darlegen, warum sie das perfekte Groupie sind. Bewerbungsschluss ist der 1. April 2020.