Ellrich. Der direkte Weg durch den Stadtrat wird der bündnisgrünen Beschlussvorlage nicht ermöglicht. Sie muss erst in die vorberatenden Ausschüsse.

Grüne möchten in Ellrich Projekt „Ein Kind – ein Baum“ starten

Das Projekt ist vielversprechend. Deshalb schlägt der bündnisgrüne Fraktionschef im Stadtrat, Jürgen Weyand, vor, dass sich Ellrich an der Aktion „Ein Kind – ein Baum“ der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald beteiligen sollte. Weyand denkt dabei an den Heine-Park oder den Lindenplatz. Die Auswahl der Bäume sollte man Fachleuten überlassen. So könnte man sicher sein, dass für den jeweiligen Ort ideale Pflanzen gefunden werden, die ein Mindestalter von 100 Jahren gut erreichen können. Im ersten Anlauf fällt die grüne Beschlussvorlage im Stadtrat auf keinen fruchtbaren Boden. Sie muss nun eine Extrarunde durch die vorberatenden Ausschüsse drehen.