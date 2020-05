Am Montag soll der Präsenz-Unterricht für die 4. Klassen der Grundschulen wieder beginnen. Das Bild entstand bei den Vorbereitungen in der Grundschule „Bertolt Brecht“ in Nordhausen.

Grundschulen bereiten in Nordhausen den Wiedereinstieg der 4. Klassen vor

Die vierten Klassen kehren am 11. Mai zum Präsenz-Unterricht in die Grundschulen zurück, um den Wechsel an die weiterführende Schule vorzubereiten. Die Wiederaufnahme des Schulbetriebs ist mit Auflagen versehen. Dazu zählt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in den Pausen und überall da, wo der Abstand von anderthalb Metern nicht eingehalten werden kann. Deshalb werden die Eltern gebeten, ihre Kinder entsprechend auszustatten und eindringlich an die notwendigen Hygiene- und Abstandsregeln sowie Husten- und Niesetikette, die auch in der Schule eingehalten werden müssen, zu erinnern. Für individuelle Informationen stehen den Eltern die Grundschulen der Stadt Nordhausen zur Verfügung.

Die Klassenräume wurden entsprechend den Vorgaben und Absprachen (Abstände, Abkleben Fußböden usw.) schulspezifisch vorbereitet und komplett gründlich gereinigt und desinfiziert.

Die tägliche Schulreinigung wurde bereits vor dem Corona-Ausbruch gewährleistet. Die Stadt geht über das Landeskonzept hinaus und führt täglich großflächige Desinfektionen, neben dem Sanitärbereich, Handläufen, Schaltern und Klinken auch alle Tische und Stühle, durch.

Die Sanitäranlagen werden täglich mehrmals durch die Hausmeister überprüft, um sicherzustellen, dass kontinuierlich ausreichend Seife und Papierhandtücher vorhanden sind. Die Reinigung der Sanitäranlagen sowie die Kontrollen werden dokumentiert.

Für die Klassenräume stehen bereits Flaschen mit Händedesinfektionsmittel zur Verfügung.

Die Speiseräume werden ebenfalls entsprechend der Abstandsregelungen eingeräumt und können gleichzeitig mit maximal zehn Kindern der Lern- oder Notbetreuungsgruppe genutzt werden.

Abstandsmarkierungen für die Wegeführung wurden durch die Hausmeister nach Vorgabe der Schulleitungen umgesetzt.

Für die Sekretariate werden Hygieneschutzwände (Plexiglasscheiben) installiert.

Der Zutritt für schulfremde Personen sollte nur in unvermeidbaren Ausnahmefällen mit Termin gestattet werden.