Grundstein für Panoramablick

Der Konsum Weimar als Bauherr hat Donnerstag den Grundstein für den Panoramablick in Weimar-Nord gelegt. Die Genossenschaft baut auf rund 7000 Quadratmetern Fläche an der Marcel-Paul-Straße ein Wohn- und Geschäftshaus mit Tiefgarage, drei Verbraucher- und Drogeriemärkten im Erdgeschoss sowie medizinischen bzw. Pflegedienstleistern und 80 Wohnungen in den Obergeschossen.

Im September hatte die Firma Köster die Baustelle nach der schwierigen Gründung übernommen. Seitdem ist kein Verzug hinzu gekommen. Auf den rund 300 Rammpfählen wurde eine meterdicke Grundplatte gegossen, auf der bis Weihnachten bereits die ersten Wände stehen sollen. Im nördlichen Teil des Baufeldes wächst die Tiefgarage, deren Decke bis 17. Dezember geschlossen wird.

„Die Firma Köster gibt richtig Gas“, anerkannte Konsumchefin Sigrid Hebestreit. Sie bedankte sich bei Bauarbeitern, Bauleitung, Planern, Controlling, Arbeitsschutz und künftigen Mietern für die lösungsorientierte Zusammenarbeit am bislang größten Neubau der Genossenschaft. Auch die Nachbarn aus Weimar-Nord zeigten weiterhin viel Interesse und Geduld.

Für den August kommenden Jahres hofft der Konsum auf das Richtfest, damit die Märkte noch 2020 im Erdgeschoss einziehen können. Die Obergeschosse sollen im ersten Halbjahr 2021 bezogen werden.

Darunter wird auch der Pflegestützpunkt der Stadt sein, für den zu Jahresbeginn bei der HTG die Stellen ausgeschrieben werden, so Oberbürgermeister Peter Kleine. Er begrüßte erneut den Bau, auch weil Weimar Wohnungen braucht. Die Stadt ist nach seinen Angaben 2018 und 2019 um 950 Einwohner gewachsen.

Polier Gunter Falkner hielt für die Grundsteinlegung eine Zeitkapsel aus Kupfer bereit, in der unter anderem die Planungen, Geldmünzen und die aktuelle Weimarer Tageszeitung als Zeugnisse verstaut wurden. Einbetoniert wurde der Grundstein von Konsumchefin Sigrid Hebestreit, OB Peter Kleine, Architekt Johann Bierkandt, Carsten Kühnemund vom Hoch- und Ausbau-Partner Köster und Matthias Faensen (Advita) als Vertreter der künftigen Mieter.