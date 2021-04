Berlin. Günther Jauch hat Corona, berichtet der Sender RTL. Daher muss der Moderator zum ersten Mal in 31 Jahren TV-Karriere ersetzt werden.

Fernsehmoderator Günther Jauch hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das schreibt der Sender RTL auf seiner Webseite. Weitere Informationen zu Jauchs gesundheitlichem Zustand gibt es zum aktuellen Zeitpunkt nicht.

Fest steht, dass der "Wer wird Millionär"-Star nun zum ersten Mal in 31 Jahren seiner TV-Karriere aus gesundheitlichen Gründen ersetzt werden muss. Der 64-Jährige muss bei "Denn sie wissen nicht, was passiert" vertreten werden. Jauchs Ersatz wird in der Live-Sendung am 10. April bekannt gegeben. "Ich bin zuversichtlich, dass ich bei der Sendung am 17. April wieder dabei bin", so Jauch im Sender-Interview.

Jauch: Corona-infizierter Moderator wollte für Impfung werben

Laut Bundesregierung sollte Jauch ab kommender Woche im Rahmen der "Ärmel hoch"-Initiative für die Corona-Schutzimpfung werben. In der laufenden Kampagne seien auch Uschi Glas und Sepp Maier eingeplant, sagte eine Sprecherin des Bundesministeriums für Gesundheit der Deutschen Presse-Agentur.

Auf diese Weise wolle man "verschiedene Bevölkerungsgruppen beispielhaft abbilden und ansprechen". Im Netz kursiert mittlerweile das Wort "Impfluencer" (statt Influencer) für Prominente, die fürs Impfen werben.

