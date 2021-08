Gutscheinheft ermöglicht kostenfreien Besuch im Badehaus in Nordhausen

Nordhausen. Eine gute Idee aus Erfurt: Landesregierung unterstützt Familien mit Kindern.

Eine gute Nachricht für Familien mit Kindern. Die Thüringer Landesregierung unterstützt die Freizeitgestaltung mit einem 50-Euro-Gutscheinheft. „Die Anfrage kam überraschend“, berichtet Jens Eisenschmidt, Geschäftsführer des Nordhäuser Badehauses. Aber tatsächlich: Auch ein kostenfreier Besuch des Hallenbades ist dank dieses Gutscheinheftes möglich.

In den vergangenen Tagen haben viele Familien das Schreiben des Familienministeriums im Briefkasten gehabt und konnten sich bei den Städten und Gemeinden das Gutscheinheft abholen. In Wertmarken sind in jedem Heft die 50 Euro enthalten, die ab sofort auch für einen Besuch im Badehaus ihre Gültigkeit haben. Bis zum 14. November dieses Jahres können diese eingelöst werden.