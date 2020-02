Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Haindorfs Jugendwart offenbart närrische Ader

Für die Buttelstedter Karnevalisten wurde er am Samstag zur Entdeckung des Tages. Zum ersten Mal hatte der BKV für seinen Kinderfasching den Haindorfer Jens Titze verpflichtet, um für den Nachwuchs Musik aufzulegen und mit seinen Moderationen bei Laune zu halten. Der Hobby-DJ übertraf dabei alle Erwartungen.

Dass Jens Titze weiß, was bei den Kindern angesagt ist, kommt nicht von ungefähr. Schließlich ist er in der Feuerwehr von Krautheim und Haindorf der Jugendwart. Und Kinderfasching wurde in Krautheim auch schon gefeiert, in diesem Jahr zwar nicht. Aber fürs nächste Jahr habe man im Blick, den närrischen Nachwuchs auch dort wieder gut zu unterhalten.

Erfreulich in Buttelstedt: Dass just am Wochenende die Winterferien begannen, tat der Resonanz keinen Abbruch. Der Saal war rappelvoll. Die BKV-Narren kamen mit dem Kamellewerfen kaum hinterher. Reichlich Applaus erntete überdies die Kindertanzgruppe des BKV.

So viel Zuspruch ist dem Buttelstedter Karnevalsverein in diesem Jahr leider nicht auf ganzer Linie vergönnt. Als der BKV im Vorjahr das Programm seiner 50. Saison präsentierte, war das Interesse an Karten für die eine Festsitzung gewaltig – so groß, dass sich die Narren in diesem Jahr entschlossen, noch eine zweite Abendveranstaltung anzubieten. Diesmal jedoch lief der Vorverkauf eher mäßig. Das bewog den BKV, die für den 22. Februar vorgesehene Festsitzung aus dem Programm zu nehmen und sich auf jene am 15. Februar um 20.11 Uhr zu konzentrieren.

Natürlich kommen auch die Senioren zu ihrem Recht. Der Buttelstedter Rentnerfasching, der wie eh und je hoch im Kurs steht, steigt am 16. Februar um 15.11 Uhr ebenfalls im Saal am Markt.

Den in Buttelstedt nun karnevalsfreien 22. Februar wollen die BKV-Narren nutzen, um am Abend ihre Karnevalskollegen in Sachsenhausen zu besuchen und ein paar Anregungen mitzunehmen.