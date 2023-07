Die Hakenkreuzflagge wurde auf dem Bahnhofsvorplatz in Neubrandenburg gehisst (Archivfoto).

Polizei sucht Hinweise Unbekannte hissen Hakenkreuzflagge in Neubrandenburg

Auf dem Bahnhofsvorplatz in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) haben Unbekannte eine Regenbogenflagge entwendet und stattdessen eine Hakenkreuzflagge gehisst. Die Straftat mit politisch motiviertem Hintergrund ereignete sich in der Nacht zu Sonnabend, wie das Polizeipräsidium Neubrandenburg am Sonnabend mitteilte. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ist eingeleitet.

Wer Hinweise geben kann, ist aufgefordert, sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter Telefon 0395/55825224, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache der Landespolizei MV unter www.polizei.mvnet.de zu melden.