Ellrich. Wegen Verkehrseinschränkungen in Ellrich kommt es auch zu Behinderungen auf der Regionalbuslinie 24.

Haltestelle am Bahnhof in Ellrich wird nicht bedient

Aufgrund von betriebsbedingten Einschränkungen kommt es ab Montag, 18. Mai, voraussichtlich bis zum 21. Mai zu Behinderungen auf der Regionalbuslinie 24, teilen die Nordhäuser Verkehrsbetriebe mit. „In diesem Zeitraum kann die Haltestelle am Bahnhof in Ellrich in beiden Richtungen nicht bedient werden“, erklärt Verkehrsmeister Gerd Grübner. „Wir bitten unsere Fahrgäste, als Ersatz die Haltestelle Ellrich/Schule zu nutzen.“ Alle Betroffenen werden um Verständnis gebeten.

Weitere Fragen beantworten die Mitarbeiter der Betriebsleitzentrale telefonisch unter 03631 / 63 92 15 oder 03631 / 63 92 16.