„Handwerk hat noch immer goldenen Boden“, versicherte Stefan Lobenstein, Präsident der Erfurter Handwerkskammer, bei deren Meisterfeier am Samstag in der Erfurter Messehalle. „Mit ihrem Meisterbrief haben Sie das sicherste Wertpapier erworben, quasi eine Beschäftigungsgarantie.“ Es gebe faktisch keine arbeitslosen Handwerksmeister.

260 Handwerkerinnen und Handwerker bekamen bei der feierlichen Zeremonie – umrahmt unter anderem vom Erfurter Männerchor – ihre Meisterbriefe überreicht. Zudem wurden die Besten ihrer Zunft geehrt. Riccardo Bornemann aus Erfurt ist nicht nur bester Kfz-Techniker, sondern sogar bester Meister gesamt. Daniel Morning aus Erfurt ist bester Installateur und Heizungsbauer, Stefanie Schmager-Backhaus beste Kosmetikerin. Kathleen Eck aus Neudietendorf bekam bereits ihren zweiten Meisterbrief überreicht – nach dem Kosmetiktitel 2006 ist sie nun auch Friseurmeisterin.

Stolze und glückliche Gesichter bei der Meisterfeier der Erfurter Handwerkskammer am Samstag in der Erfurter Messehalle. Foto: Ingo Glase

„Der Meisterbrief ist verbriefte Leistung, verbrieftes Wissen, verbriefte Qualität“, so Lobenstein, „ein weltweit anerkanntes und geschätztes Gütesiegel.“ In Thüringen schlage schon immer das Handwerker-Herz. Das Handwerk sei der größte Arbeitgeber im Freistaat. Es erbringe jedes Jahr ein Viertel der gesamten Wirtschaftsleistung.

Damit das aber auch in Zukunft so bleibe, müsse viel getan werden. Von der Politik verlangte der Handwerkskammer-Präsident mehr Unterstützung und mehr Vertrauen, weniger Gängelei und Bürokratie. „Selbstständigkeit muss attraktiver werden.“ Dafür sollte schon in den Schulen ein Gefühl für Unternehmertum und unternehmerisches Denken vermittelt werden. Mit den beiden bundesweit einzigen Handwerkergymnasien – der Walter-Gropius-Schule und der Andreas-Gordon-Schule – sei man dabei auf einem guten Weg.

Wichtigstes Thema derzeit sei aber der Fachkräftemangel, erklärten Lobenstein und Thomas Malcherek, Hauptgeschäftsführer der Erfurter Handwerkskammer. Bundesweit bildet das Handwerk die meisten Azubis mit Fluchthintergrund aus. Neben der beruflichen Integration von Migranten setzt das Handwerk auf das gezielte Anwerben von qualifizierten Fachkräften im Ausland – ein erstes Projekt dieser Art startet im Frühjahr dieses Jahres in Bosnien und Herzegowina.