Wer seinen Standort nicht über den Ortungsdienst des Handys bekanntgeben will, der kann alternativ die sechsstelligen Nummern (994...) an den Parkschein-Automaten nutzen.

Handyparken in Weimar: 4048 Nutzer in drei Monaten

Etwa drei von jeweils hundert Kraftfahrern bezahlen die Nutzung kostenpflichtiger Stellplätze in der Stadt Weimar derzeit mit dem Handy. Das gab jetzt die Stadtverwaltung auf Nachfrage der Redaktion bekannt. Seit Mitte September ist die Kooperationsvereinbarung der Stadt mit dem Interessenverband Smartparking in Kraft. Sie erspart den Kraftfahrern in Weimar die lästige Kleingeldsuche für das Bezahlen ihrer Parkgebühren auf bewirtschafteten öffentlichen Parkplätzen.

Die beteiligten Unternehmen lassen sich diese Dienstleistung natürlich bezahlen. Die zusätzlichen Kosten sind dabei sehr unterschiedlich. Im Wesentlichen hängen sie davon ab, ob der Nutzer einmalig zahlt oder sich als Kunde anmeldet. Der bargeldlose Zahlungsverkehr wird über die Handyrechnung oder über die Kreditkarte abgewickelt. „In Weimar wird das Handyparken gut angenommen“, schätzt die Stadtverwaltung in ihrer Auskunft an die Redaktion ein. Das werde zum einen durch die wachsenden Nutzerzahlen seit Einführung des sogenannten Handyparkens vor fünf Monaten deutlich. Zum anderen bekomme das Ordnungsamt immer wieder positive Rückmeldungen durch Bürger. Zwischen dem 1. Oktober und dem 31. Dezember wurden in Weimar 4048 Parkvorgänge über den Smartparking-Verbund abgewickelt. Technisch sei die Einführung „ohne größere Probleme umgesetzt“ worden. Danach stehen den Weimarern und Gästen der Stadt über die „Initiative für digitale Parkraumbewirtschaftung“ sechs Anbieter für das Handyparken mit deren Apps zur Verfügung: EasyPark, ParkNow, Park and Joy, moBiLET, Yellowbrick/flowbird und paybyphone. Sie unterscheiden sich sowohl in der Verbreitung als auch im Preis und in der Technik. Gänzlich ohne Probleme soll übrigens die Kontrolle der „Handyparker“ durch den städtischen Ordnungsdienst funktionieren. Denn wer das Parken mit dem Smartphone bezahlt, der gibt dafür sein Kfz-Kennzeichen an. Dieses wird in einer zentralen Datenbank gespeichert und kann bei der Kontrolle durch den Ordnungsdienst vor Ort abgerufen werden. Die meisten Parkvorgänge auf Weimars bewirtschafteten Parkplätzen werden immer noch mit Bargeld beglichen. Kartenzahlung liegt schon deshalb nur auf Platz 2, weil es mit den Automaten am Graben und am Platz der Demokratie nur zwei städtische Parkscheinautomaten mit Kartenzahlung gibt.