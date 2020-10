Happy End in Wickerstedt

Wohlbehütet wuchsen diesen Sommer die drei Jungstörche in ihrem Horst in Wickerstedt auf.

Zufrieden blicken die Storchenfreunde Hans Töpfer und Frank Kaminsky in Wickerstedt auf das noch laufende Jahr zurück. Nach einer sechsjährigen Durststrecke wurden erstmals wieder erfolgreich Störche auf dem Schornstein der alten Brauerei großgezogen und konnten sicher ihren Geburtsort verlassen. Zwar kann dies niemand bestätigen, aber derzeit werden zumindest die Altstörche noch auf ihrem weiten Weg ins Winterquartier nach Afrika unterwegs sein. Denn sie haben erst am 13. September die Ilmgemeinde verlassen und sich auf den Weg in den Süden gemacht. Laut dem Wissen der Experten können Störche dafür bis zu 10 Wochen benötigen und unter Umständen Strecken über 10.000 Kilometer zurücklegen, wobei sie pro Tag zwischen 200 und 300 Kilometer absolvieren können. Demnach könnten die drei Wickerstedter Jungstörche bereits in ihrem Winterquartier angekommen sein. Denn laut dem Protokoll der Storchenfreunden haben diese bereits am 3. August ihren Geburtsort verlassen. Zum Abschied begleiteten die Altstörche ihre Zöglinge sogar ein Stück auf diesem beschwerlichen und langen Weg. Am Abend dieses Tages kehrten die Alten dann wieder zurück.