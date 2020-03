„Harmonie“ erweist sich als Glücksgriff

Am Samstagnachmittag begrüßten die Damen aus Leubingen den Männerchor aus Schwerstedt. Dieser war zu Gast im Pfarrhaus, um die Frauentagsfeier musikalisch zu umrahmen. Gern begrüßte man die Herren, welche ziemlich kurzfristig noch zur Feier zusagen konnten. Umso mehr freuten sich die gastgebenden Heimatfreunde Leubingen, dass dieser Tag so harmonisch und wohlklingend gestaltet werden konnte. Da die Heimatstube mittlerweile für größere Gruppen nicht mehr geeignet ist und im Gemeindehaus der Termin anderweitig vergeben war, wich man auf das Pfarrhaus aus. Mit dem großen Saal des Pfarrhauses, in dem auch schon Buchlesungen oder Puppenspieltage stattfanden, trafen die Damen eine gute Wahl. Hier konnte man gemeinsam dem Gesang des Männergesangvereins „Harmonie“ lauschen und Kaffee trinken. Natürlich blieb auch noch genügend Zeit, sich miteinander auszutauschen.