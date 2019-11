Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hartz-lV-Sanktionen: Das sagen Thüringer Sozialverbände

Thüringens Sozialverbände begrüßen das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu Hartz-IV-Sanktionen. Die Karlsruher Richter hatten die Leistungskürzungen als teilweise verfassungswidrig eingestuft. Ab sofort dürfen nur höchstens 30 Prozent der Leistungen gestrichen werden. Der Paritätische Thüringen bekräftigt seine Forderung nach einer bedingungslosen Abschaffung der Sanktionen. Es brauche ein Hilfssystem nach dem Grundsatz „Fördern statt Strafen“.

Auch das Thüringer Arbeitslosenparlament sieht in dem Urteil einen ersten Schritt und spricht sich für eine Neuausrichtung der Grundsicherung aus. Zustimmung kommt ebenfalls von der Arbeiterwohlfahrt (Awo) des Landes. Die derzeitige Sanktionspraxis sei nicht geeignet, Menschen dauerhaft in den Arbeitsmarkt zu integrieren, so Landeschef Ulf Grießmann.

Leitartikel: Hartz IV auf den Prüfstand

Der Thüringer Wirtschaftsverband (VWT) wertet das Urteil als eine Bestätigung des Prinzips „Fördern und Fordern“, weil es die Möglichkeit von Leistungskürzungen grundsätzlich bestätige. Der Staat biete Hilfe an , müsse aber auch das eigene Bemühen der Leistungsempfänger einfordern, so VWT-Hauptgeschäftsführer Stephan Fauth.

Laut Bundesagentur für Arbeit verhängten Jobcenter in Thüringen 2018 insgesamt 25.751 Sanktionen. Sie wurden überwiegend mit Meldeversäumnissen und der Weigerung, eine Arbeit, eine Maßnahme oder Ausbildung anzutreten begründet. Betroffen waren rund 3350 Leistungsempfänger mit mindestens einer Kürzung.

Mit 3,3 Prozent beträfe das nur eine Minderheit der Leistungsbezieher, stellt der Sprecher der Regionaldirektion, Kristian Veil, klar. Jetzt liege es beim Gesetzgeber, die Forderungen des Bundesverfassungsgerichts umzusetzen. Das Urteil geht auf Entscheidungen des Jobcenters Erfurt zurück, gegen die der Betroffene vor das Sozialgericht Gotha zog.

Die Sanktionen seien entsprechend der geltenden Regeln verhängt worden, die nun zum Teil aufgehoben sind, heißt es nach dem Urteil im Erfurter Jobcenter. Jetzt gehe der Fall zurück an das zuständige Sozialgericht.