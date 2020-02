Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Harzer Schmalspurbahnen schränken Zugverkehr ein

Aufgrund des angekündigten Sturmtiefs kommt es nun auch zu Änderungen im Fahrplan der Harzer Schmalspurbahnen (HSB). Am Montag wird aufgrund des erwarteten Sturms auf dem Großteil des 140,4 Kilometer umfassenden HSB-Streckennetzes kein Zugverkehr stattfinden, teilte die HSB am Sonntag mit. Einzige Ausnahme ist der Abschnitt Nordhausen-Nord bis Ilfeld-Neanderklinik im Südharz. Hier ist ein fahrplanmäßiger Zugverkehr weiterhin vorgesehen. Auch am Dienstag werde es Einschränkungen im Fahrplan geben. So entfallen auf der Harzquerbahn die Züge um 7.46 Uhr ab Wernigerode in Richtung Eisfelder Talmühle sowie von dort aus die Rückfahrt in der Gegenrichtung um 9.38 Uhr in Richtung Wernigerode. Auch die Zugfahrten um 8.00 Uhr von Gernrode in Richtung Quedlinburg sowie um 11.05 Uhr von Eisfelder Talmühle in Richtung Quedlinburg entfallen.