Harzer Volksbanken unterstützen Mountainbiking von Seesen bis Nordhausen

Als Partner des Natursports zeigen sich die Harzer Volksbanken in einer gemeinsamen Kampagne: So unterzeichnen Vertreter von fünf Volksbanken einen umfangreichen Sponsoring-Vertrag. Mit 160.000 Euro setzen sie ihre Unterstützung der 74 Mountainbike-Routen zwischen Seesen und Nordhausen, Goslar und Bad Lauterberg fort.

„Wir möchten die Volksbank-Arena Harz bis Ende 2025 sichern und die Attraktivität der Region nachhaltig steigern; davon profitieren Harzgäste ebenso wie Einheimische“, sagt Torsten Janßen, Vorstand der Volksbank im Harz aus Osterode. „Seit der Eröffnung der ersten ausgeschilderten Mountainbike-Routen im Jahr 2005 haben wir rund 250.000 Euro Sponsoring-Mittel von den regionalen Volksbanken erhalten. Dafür bedanken wir uns sehr“, betont Michael Beyer-Zamzow, Geschäftsführer der Trägerorganisation.

Tatsächlich hat sich die Basis der Volksbank-Arena Harz in den 15 Jahren ihres Bestehens sehr stark verändert. Die Trägerorganisation „Zweckvereinbarung Mountainbike-Park Harz“ wurde seinerzeit für die 47 Routen im Landkreis Goslar von Gemeinden und Tourismusbetrieben gegründet. Schon 2007 kamen 15 ausgeschilderte Routen im Altkreis Osterode am Harz hinzu, eigens dafür entstand die Arbeitsgemeinschaft Harzer Sonnenseite. 2010 wurde die Volksbank-Arena Harz im Auftrag der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Thüringer Südharz ergänzt durch Routen im Landkreis Nordhausen, 2012 kamen weitere Strecken im heutigen Landkreis Harz hinzu.

Ende 2013 verlängerten die regionalen Volksbanken ihre gemeinsame Unterstützung ein erstes Mal. Mit der Integration der GPS-Daten aller Routen in die Harz-App des Harzer Tourismusverbandes sei vor Kurzem ein wesentlicher Schritt in Richtung Zukunftsfähigkeit der Volksbank-Arena Harz getan worden. In den nächsten Monaten sollen weitere folgen, und auch die Präsenz der Volksbank-Arena Harz und damit der Mountainbike-Region Harz in den sozialen Medien werde zunehmen, kündigt Beyer-Zamzow an.