Ein heftiges Erdbeben hat am Freitag den Westen der Türkei erschüttert. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS hatte es eine Stärke von 7. Der türkische Katastrophenschutz meldet einen Stärke von 6,6.

Das Epizentrum des Bebens habe in der Ägäis vor Seferihisar in der türkischen Provinz Izmir gelegen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Freitag. Auch in Griechenland waren die Erschütterungen zu spüren. Besonders die Insel Samos ist betroffen, dort gab es Berichte über Gebäudeschäden.

Erdbeben in der Türkei: Bilder von eingestürzten Gebäuden

Der türkische Nachrichtensender TRT zeigte Bilder von einem eingestürzten Gebäude in Izmir und berichtete von Panik auf den Straßen während des Bebens. Telefonverbindungen seien unterbrochen gewesen.

Auf Fernsehbildern waren größere Staubwolken zu sehen, die über der Stadt hingen. Der Gouverneur von Izmir sagte im Interview mit dem Fernsehsender, bisher könne man keine genauen Informationen über Opfer oder Schäden machen. Das Beben hat sich Anadolu zufolge um 14.51 Uhr Ortszeit zugetragen. Bereits Anfang des Jahres war es in der Türkei zu schweren Erdbeben gekommen. Bei dem Beben im Januar starben mehr als 40 Menschen.

(dpa/afp/fmg)