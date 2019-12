Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Heiligenstädter schenken Freude

Für bedürftige Menschen die auf die Heiligenstädter Tafel angewiesen sind, gab es am Freitag eine besondere Freude vor Weihnachten. Dorothea Fischer, Leiterin der Tafel, und ihr Team konnten an Bedürftige Weihnachtsgeschenke verteilen. Gespendet wurden diese von vielen Heiligenstädtern. Aufgerufen zum Adventsschenken hatten die zwei Stadtratsmitglieder Katharina Pätzold (Grüne) und Doreen Schampel (CDU). „Es ist wichtig, wenn es einem gut geht auch abzugeben“, sagt Doreen Schampel. Auch nach Weihnachten werden noch Geschenke in der Tafel verteilt. Wer sich noch an der Aktion beteiligen kann, hat an diesem Samstag vor dem 4. Advent die Möglichkeit, im Gemeindehaus St. Martin eine Kleinigkeit abzugeben. „Wir verteilen die Geschenke dann im neuen Jahr, da wir nächste Woche nicht geöffnet haben“, sagt Tafelchefin Dorothea Fischer.