Im Mon Ami wird in der Nacht vor Heiligabend bis in den frühen Morgen „I love WE“ gefeiert.

Heimkehrer feiern mit alten Freunden

Auch diese Weihnachtstradition gehört inzwischen fest zur Kulturstadt: In der Nacht vor Heiligabend wird im Mon Ami eine große Party-Sause bis in den frühen Morgen gefeiert. Am Montagabend um 21 Uhr öffnen sich die Türen des Kulturzentrums am Goetheplatz. Idee der Party: Die Weimarer, die durch Beruf oder Liebe in die Fremde gezogen sind und zu Weihnachten die Heimat besuchen, sollen mit ihren alten Freunden einen ausgelassenen Abend verbringen und dabei etwas für einen guten Zweck tun. Denn ein Teil der Eintrittsgelder ist fest für eine Spende an ein Weimarer Förderprojekt vorgesehen. Musikalisch gibt es zwei Angebote: Im großen Saal (Mainstage) laufen House, Electro und Party-Klassiker. Der kleinere Floor ist Hiphop, RnB und Black Music vorbehalten. Es legen die DJs Dragon, Leonardo und Laborious auf.