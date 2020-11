Die Nachfrage für Packstationen wird immer größer. Fast die Hälfte aller deutschen Haushalte hat eine Packstation in der Nähe. Deswegen soll das Netz weiter ausgebaut werden.

Briefmarkensammler und Fans alter Zeichentrickklassiker dürfen sich gleichermaßen freuen: Die Biene Maja und Wickie bekommen ihre eigene Briefmarken . Wie die Deutsche Post am Dienstag in Bonn mitteilte, erweitern beide Varianten bald ihre Markenserie „Helden der Kindheit“.

Erwerben kann man sie demnach ab Donnerstag kommender Woche – und somit pünktlich vor dem Versenden der Weihnachtspost . Die Marken sind in Postfilialen, im Onlineshop der Post oder telefonisch über die Post-Bestellhotline erhältlich.

Mit der Biene-Maja-Marke kann ein Standardbrief bis 20 Gramm verschickt werden: Sie hat einen Wert von 80 Cent. Die Wickie-Marke kostet 60 Cent und eignet sich zum Inlandsversand einer Postkarte .

Wenn du dich über die Briefmarke genauso sehr freust, wie über den Brief 🥰 Biene Maja für alle: https://t.co/NhZWUDcPK8 #kindheitshelden #weihnachtsfest #philatelie pic.twitter.com/zTaJ7tJzos — DPDHL Pressestelle NRW (@dpdhl_dus) November 24, 2020

Briefmarken im „ursprünglichen Illustrationsstil“

„Wir haben uns bei der Gestaltung bewusst für den ursprünglichen Illustrationsstil entschieden. So, wie wir die Biene Maja und Wickie den kleinen Wikinger in Erinnerung haben, sollen sie auch zum Versenden von Briefen und Postkarten zum Einsatz kommen. Oder zum Sammeln natürlich“, wird in der Pressemitteilung der Deutschen Post die Grafikerin Jennifer Dengler zitiert, die dort seit 2016 Briefmarken entwirft und auch die beiden Motive gestaltet hat.

In der Serie „Helden der Kindheit“ erscheinen Sonderbriefmarken mit bekannten Kinderbuch- oder Kinderserienfiguren. Im vergangenen Jahr wurden zwei Marken mit Pipi Langstrumpf und Heidi veröffentlicht.

(afp/raer)

