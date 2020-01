Erfurt. An sechs Tagen die Woche gibt die Erfurter Tafel Körbe mit Lebensmitteln an Bedürftige aus.

Helfer ohne Bezahlung - sechs Tage die Woche

10.30 Uhr. Die Kisten werden bepackt. Mit Obst, Gemüse, Wurst, Backwaren, Käse, Milchprodukten. Die Zeit drängt. Um 13 Uhr geht die Tür bei der Erfurter Tafel in der Auenstraße 55 auf und die Wartenden möchten abholen, was andere gespendet haben. Andrea Kranhold hat ein waches Auge, das alles seinen bewährten Gang geht. Die Chefin der Erfurter Tafel hat genug Erfahrung. 1996 wurde die Tafel, wie hier alle nur kurz sagen, gegründet. Seit 1999 ist sie dabei. Zu ihrem Job gehört auch das Klinkenputzen bei denen, die etwas haben, was die Tafel für ihre „Schäfchen“ gut gebrauchen könnte. Da muss man, sagt sie, auch lernen, mit Absagen umzugehen. Einen Grund zu großem Wehklagen hat sie aber nicht. Im Gegenteil, die Sponsorenleistungen seien gestiegen. Bis auf wenige Ausnahmen bekommt die Tafel abgelaufene Ware aus allen großen Supermärkten und Discountern. Oder von der Bäckerei Bergmann. Das war aber nicht immer so. Da habe viel Beharrungsvermögen und Überzeugungsarbeit dazugehört, sagt Kranhold. Inzwischen hat sie 25 feste Sponsoren im Pool.

1500 Bezieher stehen in der Meldekartei Zurzeit ist das Obst weniger geworden. Dafür quellen aus vielen Kisten übrig gebliebene Schokoladenweihnachtsmänner und Lebkuchen. Der Kundschaft gefällt’s. Die Kundschaft heißt hier auch Klienten, Abholer oder Bezieher. Der Begriff Bedürftige trifft auf alle zu. Aktuell sind ungefähr 1500 in der Meldekartei. Ein Großteil von ihnen sind Migranten. Aber auch viele Rentner kommen zur Tafel. Viel mit Scham. „Das berührt mich“, dass Leute, die ihr Leben lang gearbeitet haben, bei uns nach Lebensmitteln anstehen müssen“, sagt Andrea Kranhold. Fünf Tage die Woche von 13 bis 15.30 Uhr werden die Körbe ausgegeben. Dazu samstags von 10 bis 11 Uhr für die, die in der Wochen zeitlich verhindert waren. Zu haben sind auch – allerdings nur gegen ein bezahlbares kleines Entgelt – Kosmetikartikel, Bekleidung, Geschirr. Täglich gehen 70 Körbe mit Lebensmitteln raus Wer seine Bedürftigkeit mit dem Sozialausweis nachgewiesen hat, bekommt im Gegenzug einen Tafelausweis. Der gilt, so lange der Sozialausweis Gültigkeit hat. Wenn sich die Türen in der Auenstraße öffnen, stehen 70 Körbe mit Lebensmittel bereit. Vorher haben die Tafelmitarbeiter nach die Nummern 1 bis 70 nach dem Zufallsprinzip verteilt. Alle sollen die gleichen Chancen haben. Wer zuerst kommt mahlt zuerst gilt hier nicht. Jeder bekommt seinen Korb zum Leben. Großfamilien bekommen zwei. Man nehme auch auf die unterschiedlichen Essgewohnheiten Rücksicht, sagt Kranhold. Laktosefrei, glutenfrei, ohne Schweinefleisch für Muslime. Disziplinprobleme sind inzwischen geklärt 2015 habe man noch große Probleme mit der Disziplin gehabt, sagt die Chefin. Bekannte Probleme. Männer aus dem arabischen Raum, die sich gegenüber den Frauen herablassend und beleidigend geäußert und flegelhaft benommen haben. Wer sich nicht benehmen konnte oder wollte, wurde gesperrt. Im Ernstfall half die Polizei. Wenn es sein muss, auch heute noch. „Aber jetzt haben wir alle im Griff“, sagt die 48-Jährige und lächelt, als sie das inzwischen gute Miteinander betont. Alles läuft hier auf ehrenamtlicher Basis Die Erfurter Tafel ist ein eingetragener Verein. Wer hier mithilft, tut das in der Regel ehrenamtlich. Nur der Geschäftsführer wird bezahlt. Andrea Kranhold arbeitet auf 350-Euro-Basis. Sie leitet ungefähr 20 Mitarbeiter an. Zuverlässigkeit ist eine unabdingbare Voraussetzung bei der Tafel. Sonst funktioniert das ganze System nicht. Wer die Tafel-Leute bei der Arbeit beobachtet, merkt, hier stimmt der Ton, hier kommt man gut miteinander zurecht. Was demotivierend sei, ist der Umstand, dass manch einer der Bezieher, Abholer, Kunde ein überhöhtes Anspruchsdenken artikuliert, mault und motzt und am Angebot herummäkelt oder Sachen verlangt, die ausgegangen seien. „Da schreite ich ein, denn das ist nicht förderlich für die Motivation meiner Leute“, sagt die Chefin, die keine Zweifel lässt, auch entschlossen auftreten zu können. Es werden jederzeit neue Mitarbeiter gesucht - mit Führerschein Lebensmittel sind für den betreffenden Kreis der Bedürftigen genug da. Also wunschlos glücklich? Nicht ganz. Eine große Hilfe wäre es, wenn wir eine feste Kfz-Werkstatt hätten, die sich um unsere drei Fahrzeuge kümmert, sagt Andrea Kranhold. Im Vorjahr erregte das Fiasko bei der Tafel stadtweite Aufmerksamkeit, als mit einem Male alle drei Transportfahrzeuge mit Defekten ausfielen (wir berichteten). Zum Glück gab es Menschen mit Herz, regionale Firmen, die der Tafel aus der Patsche halfen. Was noch gern gesehen wäre, sind Möbel, z.B. Regale für ein Kinderzimmer, das eingerichtet werden soll. Und was jederzeit benötigt wird, ist ehrenamtliches Personal. Tatkräftige Mitarbeiter, die anpacken können und wollen, die motiviert sind. Und vor allem einen Führerschein haben. „Die hätten wir dringend nötig“, sagt die Tafel-Chefin.