Der Schauspieler Herbert Köfer ist am Samstag im Alter von 100 Jahren gestorben. Das teilte seine Witwe Heike Köfer der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag mit.

Mit seiner Moderation der ersten Ausgabe der DDR-Nachrichtensendung "Aktuelle Kamera" im Jahr 1952 war Köfer der erste Nachrichtensprecher im deutschen Fernsehen.

Schauspieler Herbert Köfer ist im Alter von 100 Jahren gestorben. Foto: Manfred Thomas

Köfer auch nach der Wende sehr erfolgreich

Als Schauspieler wurde er in der DDR in seiner Paraderolle als Opa Paul Schmidt in der DDR-Fernseh-Serie "Rentner haben niemals Zeit" berühmt und beliebt. Mit dem Film "Nackt unter Wölfen" feierte er ebenso Erfolge. Nach der Wende war Köfer in anderen beliebten TV-Serien wie "In aller Freundschaft", "SOKO Leipzig" oder "Ein starkes Team" zu sehen.

Aber auch als Theaterschauspieler und Snychronsprecher war Köfer erfolgreich. Selbst im hohen Alter von 100 Jahren stand er noch auf der Bühne.

"Ich lebe mit jeder Vorstellung, jeder Lesung und jedem Tag, an dem ich spiele auf", hatte er selbst sein Lebenselixier beschrieben, aus dem er Kraft und Energie schöpfte. Die Arbeit halte ihn jung, hatte er immer wieder betont.

